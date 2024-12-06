В Алматы обнаружили тело женщины: начато расследование

В Алматы на улице Физкультурная, 17, обнаружено тело женщины в пакете, сообщает El.kz.
Информация о находке появилась в соцсетях, где было опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видна оцепленная полицейскими территория. По предварительным данным, возраст женщины составляет около 45−50 лет.
Пресс-служба Департамента полиции Алматы подтвердила факт происшествия.
«По данному факту Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств. Иная информация в соответствии с требованиями ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», — сообщили в департаменте.
Расследование продолжается.