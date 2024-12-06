В Волгоградской области присяжные по ошибке оправдали убийцу

23-летнего Расула из Волжского снова обвиняют в убийстве. До этого присяжные оправдали молодого человека, но прокуратура Волгоградской области добилась пересмотра дела. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облсуда, в марте 2023 года парень вместе с сообщниками проник в квартиру к жертве. Проживавший там мужчина пытался защититься от преступников, но его жестоко забили до смерти.
— Фигурант нанес мужчине в область груди не менее трех ударов ногой, обутой в кроссовок, причинив ему телесные повреждения, от которых впоследствии потерпевший скончался в медицинском учреждении, — уточнили в облсуде.
Волжский горсуд оправдал молодого человека по статье за убийство. Коллегия присяжных, которая рассматривала это дело, обвинила преступника только в проникновении в жилище. Однако прокуратура не согласилась с вердиктом и потребовала отменить приговор. Судебное разбирательство продолжат в новом составе суда.