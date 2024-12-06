Уфимца, жестоко расправишегося со своей знакомой, приговорили к 6 годам лишения свободы

Как выяснили следователи, за день до своего дня рождения Регина пригласила к себе в гости нового знакомого — 33-летнего Марселя. На камерах, установленных в лифте, было видно как молодые люди весело играли с котенком, которого подобрали на улице и решили взять домой, чтобы накормить. Далее решили выпить за встречу, вот только во время застолья между Региной и гостем вспыхнула ссора. Как утверждает сам Марсель, причиной стали оскорбительные слова в адрес его матери, которые высказывала Регина. В порыве гнева он схватил нож и нанес ей удар в шею. Попытавшись спастись, жертва попыталась убежать, но мужчина не остановился и продолжил наносить удары ножом и при этом душить ее руками. И лишь убедившись, что Регина не подает признаков жизни, Марсель поспешил покинуть квартиру, но вскоре был задержан.