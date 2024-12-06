Уфимца, жестоко расправишегося со своей знакомой, приговорили к 6 годам лишения свободы

На днях суд поставил точку в расследовании уголовного дела об убийстве 36-летней уфимки. В августе этого года женщину нашли мертвой в собственной квартире на улице Воинов-Интернационалистов. Ее убийцу приговорили к 6 годам лишения свободы.
ЛЕЖАЛА НА ПОЛУ МЕРТВАЯ, А РЯДОМ СИДЕЛ КОТЕНОК.
Напомним, когда родители 36-летней Регины не смогли до нее дозвониться, они решили прийти к ней домой. Открыв дверь, они столкнулись с ужасной картиной: их дочь лежала на полу без признаков жизни, а рядом с ней сидел котенок.
При осмотре места происшествия следователи обратили внимание на записи с камер видеонаблюдения. На них засветился уже ранее судимый 33-летний уфимец — он и стал последним человеком, который видел Регину живой. Уже через неделю оперативники его задержали, и мужчина во всем сознался.
Регина жила одна и пригласила малознакомого мужчину в гости. Фото: соцсети.
Как выяснили следователи, за день до своего дня рождения Регина пригласила к себе в гости нового знакомого — 33-летнего Марселя. На камерах, установленных в лифте, было видно как молодые люди весело играли с котенком, которого подобрали на улице и решили взять домой, чтобы накормить. Далее решили выпить за встречу, вот только во время застолья между Региной и гостем вспыхнула ссора. Как утверждает сам Марсель, причиной стали оскорбительные слова в адрес его матери, которые высказывала Регина. В порыве гнева он схватил нож и нанес ей удар в шею. Попытавшись спастись, жертва попыталась убежать, но мужчина не остановился и продолжил наносить удары ножом и при этом душить ее руками. И лишь убедившись, что Регина не подает признаков жизни, Марсель поспешил покинуть квартиру, но вскоре был задержан.
Марселя приговорили к заключению в колонии строгого режима. Фото: соцсети.
В итоге суд признал мужчину виновным по статье 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить матери погибшей 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.