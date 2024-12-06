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В Миассе школьница выпала из маршрутки, а водитель бросил ее и уехал

Следователи начали проверку после того, как 12-летняя девочка выпала из автобуса в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

В Миассе 12-летняя девочка выпала из микроавтобуса и повредила ногу.

Школьница пыталась сесть в маршрутку на остановке «Спортивная», но не удержалась на ступеньках. При падении она сильно ударилась. 44-летний водитель не обратил внимания на упавшего ребенка и уехал с остановки.

Школьницу осмотрели врачи. У девочки диагностировали ушиб стопы. Назначили лечение на дому.

Маршрутчика нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции. Мужчину привлекли к административной отнесенности за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение правил движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.

Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Там инициировали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

несчастный случай