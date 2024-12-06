В Миассе школьница выпала из маршрутки, а водитель бросил ее и уехал

В Миассе 12-летняя девочка выпала из микроавтобуса и повредила ногу.
Школьница пыталась сесть в маршрутку на остановке «Спортивная», но не удержалась на ступеньках. При падении она сильно ударилась. 44-летний водитель не обратил внимания на упавшего ребенка и уехал с остановки.
Школьницу осмотрели врачи. У девочки диагностировали ушиб стопы. Назначили лечение на дому.
Маршрутчика нашли и задержали сотрудники Госавтоинспекции. Мужчину привлекли к административной отнесенности за невыполнение обязанностей в связи с ДТП и нарушение правил движения, повлекшее причинение легкого вреда здоровью.
Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете. Там инициировали доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.