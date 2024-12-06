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«Деньги предназначались для лечение близкого родственника». Жительница Гродно отдала 26,5 тысяч рублей за встречу с руководителем нефтяной компании из интернета

Гродненка познакомилась в сети с главой нефтяной компании и пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Гродненка познакомилась в сети с главой нефтяной компании и пошла в милицию. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

«Гродненка за встречу с “возлюбленным” заплатила почти 26 500 белорусских рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале декабря 2024 года в Октябрьский РУВД обратились 61-летняя жительница Гродно, которая стала жертвой мошенника. Она рассказала, что летом в социальной сети «Одноклассники» познакомилась с пользователем Kelvin Nolan. Он представился руководителем нефтяной компании. Незнакомец говорил про свою жизнь, хвастался тем, что очень состоятельный. Также он жаловался, что не может приехать к гродненке из-за различных проблем.

В милиции сказали, что общение продолжалось на протяжении нескольких месяцев. За время переписки женщина прониклась к новому знакомому. Мужчина просил дать ему денег в долг для того, чтобы купить билеты на самолет, а также возможность заплатить за оформление документов, необходимые налоги и сборы. Он обещал все вернуть в тот момент, когда приедет в Беларусь. Говорил и о том, что заплатит также и за отзывчивость.

«Женщина согласилась и в общей сложности перевела 26455 белорусских рублей. К слову, деньги предназначались для лечения ее близкого родственника. Часть суммы она взяла в кредит», — обратили внимание в ведомстве.

Сообщается, что, когда жительница Гродно перевела последнюю сумму и сказала, что больше у нее нет денег, знакомый из интернета прекратил общение. В тот момент женщина осознала, что стала жертвой мошенника. По указанному факту заведено уголовное дело по статье за мошенничество, совершенное в крупном размере.

Тем временем в Польше белорусский рабочий погиб на стройке.

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