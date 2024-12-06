«Деньги предназначались для лечение близкого родственника». Жительница Гродно отдала 26,5 тысяч рублей за встречу с руководителем нефтяной компании из интернета

В милиции сказали, что общение продолжалось на протяжении нескольких месяцев. За время переписки женщина прониклась к новому знакомому. Мужчина просил дать ему денег в долг для того, чтобы купить билеты на самолет, а также возможность заплатить за оформление документов, необходимые налоги и сборы. Он обещал все вернуть в тот момент, когда приедет в Беларусь. Говорил и о том, что заплатит также и за отзывчивость.