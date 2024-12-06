В Витебске мужчина получил уголовное дело из-за находки, обнаруженной при прокладке труб в подвале

Также говорится, что на указанных изъятых объектах судебный эксперт нашел следы рук. При проверке было установлено, что данные следы оставил 37-летний местный житель. В момент допроса мужчина сказала, что запрещенные в Беларуси растения он выращивал для изготовления наркотика, а также для личного потребления. В отношении фигуранта заведено уголовное дело по части 1 статьи 329 Уголовного кодекса. Он задержан.