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В Витебске мужчина получил уголовное дело из-за находки, обнаруженной при прокладке труб в подвале

Житель Витебска заработал уголовное дело из-за опасной находки в подвале дома.

Источник: Комсомольская правда

Житель Витебска заработал уголовное дело из-за опасной находки в подвале дома. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз.

В сообщении сказано, что сотрудники строительной организации в момент прокладывания труб при капитальном ремонте многоквартирного жилого дома в Витебске, в подвале нашли плантацию опасных растений. Про находку они сообщили в милицию.

На место выезжала следственно-оперативная группа с привлечением специалиста Витебского межрайонного отдела ГКСЭ. В момент осмотра места были изъяты мешки с кустами растений, которые в них росли. Также изъяли садовые ножницы, прожекторы и другие предметы, при помощи которых осуществлялась незаконная деятельность.

Также говорится, что на указанных изъятых объектах судебный эксперт нашел следы рук. При проверке было установлено, что данные следы оставил 37-летний местный житель. В момент допроса мужчина сказала, что запрещенные в Беларуси растения он выращивал для изготовления наркотика, а также для личного потребления. В отношении фигуранта заведено уголовное дело по части 1 статьи 329 Уголовного кодекса. Он задержан.

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