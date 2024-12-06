Глава кубанской финансовой пирамиды скрывается в США

Белореченская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело против председателя кредитного кооператива, обвиненного в мошенничестве в особо крупном размере, который использовал служебное положение, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.
Согласно версии следствия, с 2011 по 2015 год занимавший пост президента кооператива, обвиняемый привлек средства 68 граждан, обещая им высокие доходы. В результате потерпевшие перевели более 38 млн рублей. При этом средства в кассу и на счета кооператива не поступали, гражданам выплачивались незначительные суммы в качестве процентов за счет новых вкладчиков. Другими словами, создавалась финансовая пирамида.
После совершения преступника преступник вылетел в США. В 2017 году мошенника объявили в международный розыск, но американская сторона отказалась в экстрадиции.
Настоящее дело направлено в Белореченский районный суд, которое будет рассмотрено без подсудимого.