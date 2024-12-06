В Свердловской области в пожарах за ночь погибли два человека

Сообщение о возгорании поступило в 21:44. Инцидент случился на улице Комсомольской. Сгорели кровля, чердачное перекрытие, надворные постройки. Огонь повредил стены дома. На вызов выезжали 11 пожарных на пяти единицах техники. Локализовать возгорание удалось в 22:42, ликвидировать открытое горение — в 23:05, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 6 декабря 4:33. На месте работали дознаватели МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что в горевшем жилье не было извещателя, который мог оповестить хозяина дома о пожаре.