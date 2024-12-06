В Свердловской области в пожарах за ночь погибли два человека

В Свердловской области за сутки 5 декабря по вине человека произошло 13 пожаров. В ГУ МЧС по региону сообщают о двух погибших за минувшую ночь.
— В селе Николо-Павловское огонь охватил частный жилой дом на 84 квадратах. В ходе разборки сгоревших конструкций обнаружен погибший мужчина, — передает пресс-служба МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило в 21:44. Инцидент случился на улице Комсомольской. Сгорели кровля, чердачное перекрытие, надворные постройки. Огонь повредил стены дома. На вызов выезжали 11 пожарных на пяти единицах техники. Локализовать возгорание удалось в 22:42, ликвидировать открытое горение — в 23:05, а проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены к 6 декабря 4:33. На месте работали дознаватели МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что в горевшем жилье не было извещателя, который мог оповестить хозяина дома о пожаре.
Другое смертельное происшествие случилось в поселке Зюзельский Полевского городского округа. На площади 12 квадратных метров сгорели надворные постройки. В процессе тушения пожара сотрудники МЧС обнаружили мужчину без признаков жизни.