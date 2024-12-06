Приставы остановили работу алтайского соццентра, где погибли люди

Как писал «Ъ-Сибирь», массовое отравление в соццентре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края произошло 28 ноября. К настоящему времени скончались семь постояльцев. Еще 24 человека госпитализированы с диагнозом «острый инфекционный гастроэнтероколит». По предварительной версии следствия, пострадавшие отравились неизвестным веществом.