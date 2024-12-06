Приставы остановили работу алтайского соццентра, где погибли люди

«Согласно постановлению об административном правонарушении от 29 ноября 2024 года, сотрудниками Роспотребнадзора на предприятии АРОО “Рубикон”, оказывающего услуги общественного питания, выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенических и противоэпидемических норм, создавших угрозу жизни и здоровью людей», — сообщили в службе судебных приставов.
Как писал «Ъ-Сибирь», массовое отравление в соццентре «Рубикон» в селе Калистратиха Алтайского края произошло 28 ноября. К настоящему времени скончались семь постояльцев. Еще 24 человека госпитализированы с диагнозом «острый инфекционный гастроэнтероколит». По предварительной версии следствия, пострадавшие отравились неизвестным веществом.
Ранее прокуратура Алтайского края поддержала ходатайство об аресте председателя «Рубикона». В отношении него возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели людей (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Частная социальная организация «Рубикон» специализируется на оказании услуги бывшим заключенным: предоставляет временное жилье и одежду, а также помощь психолога и юридические консультации.