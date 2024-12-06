На Кубани умер подросток, который надышался газом из баллончика

В Каневском районе умер подросток, который надышался газом из баллончика.
В Каневском районе 13-летний школьник пришел поиграть в гости к соседу. Приятели решили начать нюхать газ, предназначенный для мини-печи.
Спустя полтора часа детей нашла мама соседа. На место приехала бригада скорой помощи, сотрудники которой пытались оказать помощь школьникам.
Первый подросток умер из-за асфиксии, состояние второго мальчика пока неизвестно. Отмечается, что дети на учете не состояли.
«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — прокомментировала kuban.aif.ru помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.
Напомним, в Туапсе 11-летняя девочка отравилась лекарством от гриппа. В социальных сетях пользователи рассказали, что школьница объяснила врачам, что пыталась сбросить вес.