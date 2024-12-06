На Кубани умер подросток, который надышался газом из баллончика

«Следственными органами СК России по Краснодарскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы», — прокомментировала kuban.aif.ru помощник руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анна Пушкина.