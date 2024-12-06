Вандалы оставили только ноги у макета памятника Горькому в Нижнем Новгороде

Напомним, осенью прошлого года в Нижнем Новгороде установили 12 тактильных макетов достопримечательностей с информацией о памятнике, продублированной шрифтом Брайля, для слабовидящих. Один из арт-объектов появился у памятника хнаменитому писателю на площади Горького.