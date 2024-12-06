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Вандалы оставили только ноги у макета памятника Горькому в Нижнем Новгороде

Вчера, 5 декабря, нижегородцы заметили, что от макета остался только мини-постамент с ботинками.

Источник: Мой Нижний Новгород — ВКонтакте

Вандалы оставили только ноги у тактильного макета памятника Горькому в Нижнем Новгороде. Фото поврежденного арт-объекта делятся местные жители в соцсетях.

Напомним, осенью прошлого года в Нижнем Новгороде установили 12 тактильных макетов достопримечательностей с информацией о памятнике, продублированной шрифтом Брайля, для слабовидящих. Один из арт-объектов появился у памятника хнаменитому писателю на площади Горького.

Вчера, 5 декабря, нижегородцы заметили, что от макета остался только мини-постамент с ботинками: тело от уменьшенной копии памятника Максиму Горькому оторвали вандалы.

В середине ноября вандалы также оторвали кресты у тактильных мини-копий храмов — копии Рождественской церкви и Церкви Рождества Иоанна Предтечи. Сейчас арт-объекты на улице Рождественской восстанавливают.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что полиция разыскивает вандала, который сломал поклонный крест в поселке Тумботино.