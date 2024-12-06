Самарец получил 10 лет колонии за убийство своего знакомого

По данным следствия, обвиняемый выходил из подъезда жилого дома, когда заметил знакомого, распивавшего алкоголь на улице. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого самарец набросился на собутыльника. В порыве агрессии он нанес более 70 ударов по телу потерпевшего. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.