Самарец получил 10 лет колонии за убийство своего знакомого

В Самаре вынесли приговор 37-летнему местному жителю. Он в пьяном угаре до смерти забил своего знакомого. Инцидент произошел 15 мая 2024 года во дворе дома на улице Запорожской. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
По данным следствия, обвиняемый выходил из подъезда жилого дома, когда заметил знакомого, распивавшего алкоголь на улице. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого самарец набросился на собутыльника. В порыве агрессии он нанес более 70 ударов по телу потерпевшего. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.
Суд признал мужчину виновным по статье «Убийство». Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Самарец будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.