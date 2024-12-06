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Самарец получил 10 лет колонии за убийство своего знакомого

Житель Самары до смерти избил знакомого во дворе дома на улице Запорожской.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре вынесли приговор 37-летнему местному жителю. Он в пьяном угаре до смерти забил своего знакомого. Инцидент произошел 15 мая 2024 года во дворе дома на улице Запорожской. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.

По данным следствия, обвиняемый выходил из подъезда жилого дома, когда заметил знакомого, распивавшего алкоголь на улице. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого самарец набросился на собутыльника. В порыве агрессии он нанес более 70 ударов по телу потерпевшего. От полученных травм 38-летний мужчина скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным по статье «Убийство». Ему назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Самарец будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.