Олбани
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде чиновницу судят за взятки при покупке муниципальных квартир

В Волгограде чиновницу уличили в миллионных взятках.

Источник: Комсомольская правда

СК передал в суд материалы уголовного дела в отношении чиновницы из Волгограда, которая попалась на взятках. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, почти полтора года женщина получала деньги от риелтора, участвовавшего в закупках квартир для муниципалитета. Она сообщала знакомой о дате и времени проведения аукционов, помогала устанавливать выгодные цены, чтобы устранить конкурентов.

— Благодаря фигурантке предприимчивый риелтор заключила 134 государственных контракта, передав обвиняемой в качестве взятки более двух с половиной миллионов рублей, — уточнили в областном следкоме.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы дела с собранными доказательствами уже находятся в суде. На имущество обвиняемой наложили арест.