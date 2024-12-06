В Волгограде чиновницу судят за взятки при покупке муниципальных квартир

СК передал в суд материалы уголовного дела в отношении чиновницы из Волгограда, которая попалась на взятках. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального следкома, почти полтора года женщина получала деньги от риелтора, участвовавшего в закупках квартир для муниципалитета. Она сообщала знакомой о дате и времени проведения аукционов, помогала устанавливать выгодные цены, чтобы устранить конкурентов.