«Гадюка такая! Плачет она»: Узнав о методах воспитания в детском саду под Ростовом, мама написала заявление в СК

— Ей и трех лет нет, она еще не очень хорошо говорит. И вдруг в беседу родителей нашей группы в мессенджере пришло голосовое сообщение от одной из мам с вопросом: «Чья девочка вчера была в лосинах?». После чего автора сообщения вдруг удалили из беседы, а потом сказали, что ее ребенка перевели в другую группу.