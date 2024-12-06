«Гадюка такая! Плачет она»: Узнав о методах воспитания в детском саду под Ростовом, мама написала заявление в СК

Скандал, разгоревшийся в одном из детских садов Ростовской области, многие восприняли близко к сердцу. Случилось это после того, как мама двухлетней девочки опубликовала в городских пабликах запись «разговора». На ней — женский голос на повышенных тонах и нелицеприятных выражениях отчитывает плачущего ребенка.
Анастасия заявила: это воспитатель оскорбляет и унижает ее дочь. После инцидента педработник со стажем свыше 40 лет была уволена, а в сети разгорелись жаркие споры: кто все-таки прав, а кто — виноват.
Мария ЛЕНЦ.
Женщина узнала, что родители жалуются на воспитателя не впервые.
«МОЙ РЕБЕНОК — НЕ ОБУЗА».
Как рассказала в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» мама девочки Анастасия, все случилось еще 19 ноября.
— В тот день я пришла в детский сад за ребенком в 12 часов. И воспитатель прямо с агрессией пожаловалась на дочку. Она и до этого мне говорила, что малышка абсолютно ничего не хочет делать. Но я этому, честно говоря, большого значения не придавала. Думала, что так проходит адаптация. Ведь мой ребенок — не обуза: дома самостоятельно ест, одевается, ходит на горшок.
До этого дня, признается мама, никак не связывала жалобы воспитателя с теми истериками, с которыми ей приходилось каждый день собирать и вести ребенка в детский сад.
«ВАМ ДОЧКА ЖАЛОВАЛАСЬ?».
Новый день принес продолжение.
— Помню, когда привела дочку в сад, воспитатель чуть ли не с порога спросила: «Вам дочка жаловалась?» Сама рассказала, что немного прикрикнула на ребенка, ударила при дочери колготками о шкафчик. А потом вдруг резко сменила тему: стала уговаривать поучаствовать в конкурсе. Я еще не представляя, как воспитатель «прикрикнул» на дочку, подумала, что ничего страшного.
Тем более, сам ребенок и словом не обмолвился об инциденте.
— Ей и трех лет нет, она еще не очень хорошо говорит. И вдруг в беседу родителей нашей группы в мессенджере пришло голосовое сообщение от одной из мам с вопросом: «Чья девочка вчера была в лосинах?». После чего автора сообщения вдруг удалили из беседы, а потом сказали, что ее ребенка перевели в другую группу.
Алексей БУЛАТОВ.
После жалобы воспитатель была уволена.
«ЗДОРОВАЯ КОБЫЛА, А НИЧЕГО НЕ УМЕЕТ ДЕЛАТЬ!».
Спустя неделю — 26 ноября состоялось родительское собрание.
— Там обсуждались какие угодно вопросы. И тут вдруг я случайно узнала про диктофонную запись. Как оказалось та самая мама, которая задала вопрос в группе, оставила в детском шкафчике включенный диктофон.
Прослушав записанное, Анастасия поняла: тот самый «ребенок в лосинах» — это ее дочь. Но формат четырехминутного разговора шокировал женщину. Вот выдержки из того самого монолога:
— Все за нее делали дома. Здоровая такая девка, ничего не хочет делать. Здоровая деваха ленивая!
… Снимай штаны! Не трусы, а лосины! (звук, похожий на шлепок) Одень (речевая манера сохранена — прим. ред.) трусы назад. Снимай только лосины.
… Да что это такое! Зараза такая! Мама ничему не учит. (еще один звук, похожий на шлепок) Гадюка такая! Плачет она. Здоровая кобыла, а ничего не умеет делать.
«ТОЛЬКО НЕ В ДЕТСКИЙ САД!».
Анастасия уверяет: когда правда вскрылась, то никаких извинений она не услышала.
— Сейчас дочка просыпается со словами: «Только не в детский сад!». Вместо приятного аппетита перед едой говорит: «Закрой рот!». А, когда предлагаешь ей помощь в переодевании, бьется в истерике и кричит: «Сама! Сама! Сама!».
Перечитав всю предыдущую переписку в родительском чате, Анастасия поняла: подобные конфликты в группе уже бывали.
— И жалобы в отношении воспитателя поступали, но ничего не предпринималось. То есть, когда та самая аудиозапись попала к руководству, никто даже не стал разбираться, какой ребенок пострадал. Просто решили скрыть и уволить воспитателя по собственному желанию, а не по статье.
Алексей БУЛАТОВ.
Мама думала, что истерики по утрам перед детским садом — просто проявление адаптации.
«ХОЧУ СПРАВЕДЛИВОСТИ».
В итоге Анастасия обратилась с жалобой в городское управление образования.
— Кто будет нести ответственность за данное происшествие? Вопрос, который для меня открыт. Но я как мама пострадавшего ребенка хочу справедливости, чтобы виновники понесли наказание за профнепригодность и моральное уничтожение моего ребенка.
Чтобы привлечь внимание к проблеме, женщина рассказала о ней в СМИ, а еще собирается обратиться в прокуратуру. Дочку же пока оставила дома. Она наотрез отказывается ходить в детский сад.
ОФИЦИАЛЬНО.
Организовано проведение доследственной проверки.
Как сообщили «КП — Ростов-на-Дону» в администрации Таганрога, воспитатель, чей голос попал на скандальную аудиозапись, в детском саду больше не работает.
— Руководитель дошкольного учреждения незамедлительно отстранила воспитателя от работы. 22 ноября 2024 года воспитатель была уволена из детского сада, — прокомментировали в пресс-службе.
Также на тревожное сообщение в соцсетях прореагировали и правоохранительные органы.
— С целью проверки всех сведений, указанных в публикации, следственным отделом по городу Таганрогу следственного управления СКР по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки, — рассказали в донском следкоме. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.