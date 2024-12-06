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Скелет человека нашли у завода в Ленобласти

Найденные в Ленобласти костные останки могут принадлежать человеку, погибшему в годы Великой Отечественной войны.

Источник: СУ СК России по Ленобласти

Скелет человека нашли 5 декабря недалеко от завода «Ижора Хлеб» в городе Тельмана. По предварительным данным, пролежать костные останки могли там около 80 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленобласти.

— Судебно-медицинский эксперт, участвующий в осмотре места происшествия, предположил, что давность нахождения костей в земле может относиться к периоду Великой Отечественной войны, — уточнили в ведомстве.

По факту обнаружения человеческих останков организовали проверку. Кости изъяли и направили на судебные медико-криминалистические экспертизы. Они помогут установить пол и возраст, а также причины смерти. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее SPB.KP.RU писал, что под Зеленогорском нашли скелет пропавшего бизнесмена без рук. Череп лежал в полуметре от туловища.

СК