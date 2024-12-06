12-летний мальчик попал под колеса Haval и получил перелом пальца в Петербурге

Вечером 5 декабря к дому 47 на Бухарестской улице съехались машины скорой помощи и полиции. Основанием для этого стала дорожная авария, в результате которой серьезно пострадал 12-летний мальчик. Стражи правопорядка установили, что за незадолго до этого подросток пересекал проезжую часть на красный сигнал светофора, где и попал под колеса Haval, за рулем которой сидела 28-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.