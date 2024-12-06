На Колыванской трассе под Новосибирском сбили лося

Инцидент произошел около 12:25, когда животное неожиданно выбежало на обочину дороги. Информация о состоянии водителя на данный момент отсутствует. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, пишет телеграм-канал АСТ-54 Black.
Пользователи социальных сетей отмечают, что такие ситуации случаются, и не всегда есть возможность быстро среагировать.
«Бывает, выбегают, что даже среагировать не успеваешь. А 50 км в час ты не поедешь по трассе. По объективным причинам», — пишут под постом в тг.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, два человека погибли в ДТП в Новосибирской области.