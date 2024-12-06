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На Колыванской трассе под Новосибирском сбили лося

Кроссовер Subaru Forester сбил лося.

Инцидент произошел около 12:25, когда животное неожиданно выбежало на обочину дороги. Информация о состоянии водителя на данный момент отсутствует. На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, пишет телеграм-канал АСТ-54 Black.

Пользователи социальных сетей отмечают, что такие ситуации случаются, и не всегда есть возможность быстро среагировать.

«Бывает, выбегают, что даже среагировать не успеваешь. А 50 км в час ты не поедешь по трассе. По объективным причинам», — пишут под постом в тг.

Ранее «МК в Новосибирске» писал, два человека погибли в ДТП в Новосибирской области.

флора и фауна