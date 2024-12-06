Крымчанина судили за госизмену: его посадили на 13 лет

В Крыму жителя Ленинского района 1980 года рождения признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
На крымчанина завели уголовное дело о госизмене. Фигурант оказывал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
Верховный суд призвал мужчину виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его ожидает ограничения свободы на полтора года.
«Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну», — говорится в сообщении.
В Верховном суде добавили, что приговор не вступил в законную силу.