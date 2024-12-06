Олбани
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанина судили за госизмену: его посадили на 13 лет

Житель Ленинского района Крыма получил 13 лет колонии за госизмену.

Источник: пресс-служба Верховного суда Крыма

В Крыму жителя Ленинского района 1980 года рождения признали виновным в государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

На крымчанина завели уголовное дело о госизмене. Фигурант оказывал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Верховный суд призвал мужчину виновным. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. После освобождения его ожидает ограничения свободы на полтора года.

«Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом судебном заседании, поскольку материалы дела содержат сведения, составляющие государственную тайну», — говорится в сообщении.

В Верховном суде добавили, что приговор не вступил в законную силу.