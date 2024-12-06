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Причиной смертельного пожара под Уфой могла стать неосторожность при курении

В огне погиб 57-летний мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Стала известны подробности смертельного пожара в деревне Вавилово Уфимского района. Напомним, в сгоревшем деревянном доме был найден труп 57-летнего мужчины.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожар заметила соседка, которая почувствовала запах едкого дыма. Они и вызвала спасателей. Им она рассказала, что в доме живет мужчина, который любит порой выпивать, и любит курить. Видимо, последняя вредная привычка и погубила сельчанина.

— Как наиболее вероятная причина пожара рассматривается неосторожность при курении. Расследование проводит дознаватель МЧС России, — рассказали в ведомстве.

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