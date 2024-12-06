Причиной смертельного пожара под Уфой могла стать неосторожность при курении

Как рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии, пожар заметила соседка, которая почувствовала запах едкого дыма. Они и вызвала спасателей. Им она рассказала, что в доме живет мужчина, который любит порой выпивать, и любит курить. Видимо, последняя вредная привычка и погубила сельчанина.