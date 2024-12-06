Гендиректора и инженера обвиняют в мошенничестве при ремонте в Иркутской области

Уголовное дело о мошенничестве при исполнении муниципального контракта завели в Иркутской области. Обвиняемыми стали генеральный директор строительной организации и инженер строительного контроля. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре, МВД и Следкоме региона.
Версия следствия состоит в том, что в 2022 году гендиректор сговорился с подрядчиком, хотели похитить 102 миллиона рублей. Эти деньги выделили для проведения капитального ремонта улицы в Балаганске.
— Руководитель подрядной организации совместно с инженером строительного контроля в нарушение проектно-сметной документации заменили инертные материалы на глинистый грунт, занизив качество выполняемых работ с последующей экономией затрат. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб в сумме более 30 млн рублей, — уточнили в прокуратуре.
Гендиректора заключили под стражу до 2 февраля 2025, его подельнику вынесли иную меру пресечения — запрет определенных действий.
Также в их домах и офисах прошли обыски. Правоохранители изъяли документацию, сотовые телефоны, компьютерную технику, четверть миллиона рублей и иностранную валюту. А также два дорогостоящих внедорожника, багги, асфальтоукладчик, принадлежащий фирме, стоимостью более 30 млн рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что мужчину оштрафовали из-за нарушения общественного порядка в Братске.