Суд арестовал экс-главу «УДИБ» Красноярска Евгения Жвакина по делу о взятках

По версии следствия, с сентября 2018-го по декабрь 2019 года фигурант дела получил через посредника взятку частями от гендиректора ООО «Промстрой». Общая сумма подношений составила 73 млн руб. За это, считают правоохранители, руководитель учреждения обеспечил победу фирмы в тендере на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.