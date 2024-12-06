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Суд арестовал экс-главу «УДИБ» Красноярска Евгения Жвакина по делу о взятках

Железнодорожный райсуд Красноярска избрал меру пресечения экс-главе МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска Евгению Жвакину.

Источник: AP 2024

Его поместили под стражу до 4 февраля 2025 года, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», о задержании Евгения Жвакина стало известно накануне. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с сентября 2018-го по декабрь 2019 года фигурант дела получил через посредника взятку частями от гендиректора ООО «Промстрой». Общая сумма подношений составила 73 млн руб. За это, считают правоохранители, руководитель учреждения обеспечил победу фирмы в тендере на выполнение дорожно-строительных работ в Красноярске.