В Челябинской области задержали серийного насильника и разбойника: помогла генетика

Все преступления были зафиксированы на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска с 2016 год по 2018-й. Речь идет о насильственных действий сексуального характера, изнасилованиях и разбойных нападений в отношении четырех женщин. Преступления длительное время оставались нераскрытыми.
Во всех эпизодах фигурировал мужчина в балаклаве. Злоумышленник действовал по одной схеме: врывался в квартиры утром, когда горожанки открывали двери и выходили на работу, после чего совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера и похищал ценное имущество.
«Все преступления совершались на территории одного микрорайона Магнитогорска, что свидетельствовало о серийности преступлений и явилось основанием для соединения уголовных дел в одно производство», — рассказывают в Следственном комитете России.
По изъятым в ходе осмотров мест происшествий объектам проведены молекулярно-генетические судебные экспертизы, по результатам которых выявлен генотип, произошедший от одного и того же лица мужского пола.
«Проводились следственные и оперативно-розыскные мероприятия по отработке лиц, ранее судимых и привлекаемых к уголовной ответственности, с получением у них биологических образцов для сравнительного исследования. Таким образом было проверено более 3 тыс. человек. При этом анализ осуществлялся как на предмет прямого совпадения генотипов отрабатываемых лиц с генотипом преступника, так и по признаку возможного родства обрабатываемого лица с преступником», — говорят в ведомстве.
Так в ноябре текущего года получены сведения, что один из проверяемых может являться близким родственником предполагаемого преступника по линии «ребенок-родитель».
После предъявления 51-летнему мужчине неопровержимых доказательств причастности к преступлениям и правильно выработанной тактике допроса, он дал признательные показания относительно обстоятельств преступлений и сообщил еще о двух преступлениях, сведения о совершении которых у следствия отсутствовали.
В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначены дополнительные судебные экспертизы.