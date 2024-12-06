В Челябинской области задержали серийного насильника и разбойника: помогла генетика

«Проводились следственные и оперативно-розыскные мероприятия по отработке лиц, ранее судимых и привлекаемых к уголовной ответственности, с получением у них биологических образцов для сравнительного исследования. Таким образом было проверено более 3 тыс. человек. При этом анализ осуществлялся как на предмет прямого совпадения генотипов отрабатываемых лиц с генотипом преступника, так и по признаку возможного родства обрабатываемого лица с преступником», — говорят в ведомстве.