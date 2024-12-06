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СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой

В Уфе возбудили дело после сообщений об избиении детей сотрудниками детсада.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 6 дек — РИА Новости. Следователи возбудили дело после проверки данных о применении сотрудниками детсада и школы в селе под Уфой физической силы к детям, сообщило управление СК РФ по региону.

Ранее ведомство проинформировало, что в социальных медиа была опубликована информация о совершении работниками школы и детского сада в одном из сел Гафурийского района противоправных действий в отношении учащихся и воспитанников. В местных пабликах в соцсетях пользователи утверждали, что детей в саду и школе в селе Табынское унижают и бьют.

«В СУ СК России по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетних (ст. 156 УК РФ)», — говорится в сообщении.