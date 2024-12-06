СК возбудил дело после сообщений об избиении детей в селе под Уфой

Ранее ведомство проинформировало, что в социальных медиа была опубликована информация о совершении работниками школы и детского сада в одном из сел Гафурийского района противоправных действий в отношении учащихся и воспитанников. В местных пабликах в соцсетях пользователи утверждали, что детей в саду и школе в селе Табынское унижают и бьют.