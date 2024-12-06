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Пенсионерка из Краснодара перевела мошеннику 1,2 млн рублей

Телефонный мошенник обманул пенсионерку из Краснодара под видом сотрудника Минцифры.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из Краснодара перевела телефонному мошеннику 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

69-летней жительнице позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником Минцифры. Аферист убедил женщину перевести деньги на «безопасный» счет для сохранности.

Жительница сделала все, как и требовал мошенник. Пенсионерка перевела 1 млн 260 тысяч рублей. Но позже лжесотрудник Минцифры перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Полиция устанавливает личность мошенника.