Пенсионерка из Краснодара перевела мошеннику 1,2 млн рублей

Пенсионерка из Краснодара перевела телефонному мошеннику 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.
69-летней жительнице позвонил неизвестный. Собеседник представился сотрудником Минцифры. Аферист убедил женщину перевести деньги на «безопасный» счет для сохранности.
Жительница сделала все, как и требовал мошенник. Пенсионерка перевела 1 млн 260 тысяч рублей. Но позже лжесотрудник Минцифры перестал выходить на связь. Тогда женщина обратилась в полицию.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. Статья предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Полиция устанавливает личность мошенника.