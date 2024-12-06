В Таганроге поймали нарушителя с тоннами контрафактной рыбы

По данным транспортной полиции, мужчина хранил незаконную рыбу в ангаре, принадлежащем сестре. Весь товар планировался к перепродаже на рынках региона, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Владельца контрафакта задержали во время погрузки товара в фургон.