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В Таганроге поймали нарушителя с тоннами контрафактной рыбы

Более 7 тонн контрафактной рыбы на 1,5 млн рублей нашли у жителя Таганрога.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области у 34-летнего жителя Таганрога изъяли 7,5 тонн немаркированной рыбы, готовой для продажи, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

По данным транспортной полиции, мужчина хранил незаконную рыбу в ангаре, принадлежащем сестре. Весь товар планировался к перепродаже на рынках региона, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Владельца контрафакта задержали во время погрузки товара в фургон.

— Мужчина планировал продать партии пиленгаса, судака, карпа и толстолобика. Сумма ущерба составила 1,5 млн рублей, — уточнили в транспортной полиции.

За хранение немаркированной рыбы с целью дальнейшей продажи было возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 171.1 УК РФ). Нарушителю теперь грозят штраф, принудительные работы или до 3 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Ростовской области задержали браконьеров с уловом рыбы на 3,5 млн рублей.