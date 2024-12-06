Топтавший крест блогер получил семь лет колонии

«Приговором Дорогомиловского районного суда Москвы Ярмагомедов Хавиер Шухретович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 148, п. “б” ч. 3 ст. 242, п.п. “а”, “г” ч. 2 ст. 242.1 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий; незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов; изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних), и окончательно назначил наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет со штрафом, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию сайтов в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть Интернет, на 8 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.