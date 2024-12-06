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В Рязанской области изъяли более 41 тыс. л нелегального этилового спирта

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники полиции совместно с сотрудниками УФСБ выявили в Рязанской области цех, где незаконно выпускали этиловый спирт. Изъято более 41 тыс. л контрафактной продукции, в отношении организатора подпольного производства возбуждено уголовное дело, сообщается на портале «МВД медиа».

Источник: РИА "Новости"

«Цех был оборудован в складском помещении на территории села Высокое Рязанского района. Оперативники получили информацию о том, что туда регулярно прибывает грузовик-спиртовоз. При силовой поддержке Росгвардии полицейские провели обыски в нелегальном цехе. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 41 тыс. л этилового спирта, а также оборудование и тара», — говорится в сообщении.

Установлено, что противоправная деятельность велась около двух месяцев. Житель Рязани закупал оптовые партии этилового спирта, который на складе разливали в пятилитровые емкости. «В дальнейшем их продавали на территории Рязанской области и соседних регионов», — сообщается на портале «МВД Медиа».

В цехе трудились четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья. Трое из них находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, их поместили в спецучреждение. «Следователем следственного подразделения отдела МВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.