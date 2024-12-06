В Рязанской области изъяли более 41 тыс. л нелегального этилового спирта

«Цех был оборудован в складском помещении на территории села Высокое Рязанского района. Оперативники получили информацию о том, что туда регулярно прибывает грузовик-спиртовоз. При силовой поддержке Росгвардии полицейские провели обыски в нелегальном цехе. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 41 тыс. л этилового спирта, а также оборудование и тара», — говорится в сообщении.