В Рязанской области изъяли более 41 тыс. л нелегального этилового спирта

«Цех был оборудован в складском помещении на территории села Высокое Рязанского района. Оперативники получили информацию о том, что туда регулярно прибывает грузовик-спиртовоз. При силовой поддержке Росгвардии полицейские провели обыски в нелегальном цехе. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 41 тыс. л этилового спирта, а также оборудование и тара», — говорится в сообщении.
Установлено, что противоправная деятельность велась около двух месяцев. Житель Рязани закупал оптовые партии этилового спирта, который на складе разливали в пятилитровые емкости. «В дальнейшем их продавали на территории Рязанской области и соседних регионов», — сообщается на портале «МВД Медиа».
В цехе трудились четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья. Трое из них находились на территории Российской Федерации с нарушением миграционного законодательства, их поместили в спецучреждение. «Следователем следственного подразделения отдела МВД России по Рязанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.3 УК РФ. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», — говорится в сообщении.