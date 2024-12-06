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Три человека пострадали в ДТП в Волжском районе, перевернулась машина

5 декабря на территории Самарской области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 10 человек.

Одно из ДТП произошло в 18:20 час. в Волжском районе. 60-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Largus, двигался со стороны автодороги Р-229 «Самара-Энгельс-Пугачев-Волгоград» в сторону поселка Черновский. В пути следования на 17 км нарушил правила расположения транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. Пассажиры автомашины — мужчины 1994 года рождения и 1996 года рождения, а также женщина 1992 года рождения госпитализированы.