Небрежное курение едва не стоило жизни жителю Свислочского района

Спасатели 5 декабря в 18.21 получили сообщение о том, что в д. Раневичи на частном подворье горел жилой дом. Когда пожарные расчеты прибыли к месту происшествия, внутри деревянного строения было задымление, очаг возгорания находился в одной из жилых комнат. Как рассказала 86-летняя хозяйка, находясь в своей комнате, она почувствовала запах дыма. Начала звать сына, который находился в соседней комнате и одновременно звонить на линию 101, но неправильно набирала номер. Взволнованная пенсионерка позвонила дочери и попросила ее вызвать спасателей.