В Уфе отец маленького ребенка отпинал его во дворе жилого комплекса

На видео запечатлено, как мужчина, держащий в обеих руках сумку и коробки, подходит к своему сыну, который сидит на бетонном ограждении во дворе одного из уфимских жилых комплексов, а затем пинком его сталкивает. Ребенок соскальзывает на дорогу и лежит на спине. После этого его отец несколько раз пинает ногой его в бок. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел растормошить сына, чтоб тот встал и пошел домой.