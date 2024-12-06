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В Уфе отец маленького ребенка отпинал его во дворе жилого комплекса

Житель Уфы отпинал своего маленького ребенка, чтобы «растормошить».

Источник: Комсомольская правда

Житель Уфы отпинал своего маленького сына. Вопиющие кадры появились в социальных сетях и быстро разлетелись по пабликам.

На видео запечатлено, как мужчина, держащий в обеих руках сумку и коробки, подходит к своему сыну, который сидит на бетонном ограждении во дворе одного из уфимских жилых комплексов, а затем пинком его сталкивает. Ребенок соскальзывает на дорогу и лежит на спине. После этого его отец несколько раз пинает ногой его в бок. Свои действия мужчина объяснил тем, что хотел растормошить сына, чтоб тот встал и пошел домой.

По факту случившегося начата проверка.

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