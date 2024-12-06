Хирург из Ленинградской области получил условный срок за обрезание младенцу

Ранее городской главк СК РФ сообщал, что младенец, появившийся на свет в конце февраля, в середине марта был госпитализирован с кровотечением в больницу после проведения домашней операции по месту жительства в Шушарах. Источник РИА Новости сообщал, что врач для проведения обрезания был найден через объявления в интернете.