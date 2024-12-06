В Иркутске задержали таксиста, уснувшего с крупной партией наркотиков

В Иркутске задержали таксиста, который подозревается в покушении на сбыт наркотиков (ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Об этом сообщили в региональном МВД.
Сотрудники патрульно-постовой службы в Октябрьском районе заметили в районе Верхней Набережной одиноко стоящую «Тойоту», в салоне которой на протяжении семи часов находился водитель. Он спал.
Когда полицейские подошли поближе, то обнаружили на переднем сиденье пакет со свертками, напоминающими наркотики.
На место прибыла следственно-оперативная группа. Пояснять что-либо водитель отказался. Его задержали с 7 граммами героина и 1,5 граммами мефедрона. Мужчину заключили под стражу, автомобиль поместили на спецстоянку.
Ранее сообщалось о розыске подозреваемого в краже денег с банковской карты в Ангарске.