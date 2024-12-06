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Жителя Магнитогорска обвинили в нападениях на женщин в период с 2016 по 2018 год

ЧЕЛЯБИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета в Магнитогорске Челябинской области предъявили местному жителю обвинение в серии насильственных действий сексуального характера, изнасилований, угроз убийством и других преступлений, которые были совершены в период с 2016 по 2018 год. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В Челябинской области по генотипу близкого родственника удалось установить причастного к серии преступлений против половой неприкосновенности и собственности, совершенных более семи лет назад. Производство по уголовному делу, возбужденному в 2017 году по п. “б” ч. 2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, соединенные с угрозой убийством), возобновлено», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в одно производство с этим делом соединили еще несколько дел о совершенных в 2016—2018 годах на территории Орджоникидзевского района Магнитогорска насильственных действий сексуального характера, изнасилований и разбойных нападений.

По информации пресс-службы, во всех эпизодах фигурировал мужчина в балаклаве. Злоумышленник врывался в квартиры потерпевших утром, когда они открывали двери и выходили на работу. По изъятым в ходе осмотров мест происшествий объектам проведены молекулярно-генетические судебные экспертизы, по результатам которых выявлен генотип преступника. В ноябре текущего года были получены сведения, что причастным может быть 51-летний мужчина, который позже дал признательные показания.