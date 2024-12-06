Пожар в Волгоградской области уничтожил два мотоцикла

По сообщению Главного управления МЧС России по Волгоградской области, 5 декабря в 13.49 поступило сообщение о пожаре в гараже в городе Петровом Вале. Огнеборцы 27-й пожарно-спасательной части прибыли на место и ликвидировали возгорание в 14.03.
В результате инцидента поврежден гараж, а два мотоцикла «Урал» полностью уничтожены. Пострадавших в результате ЧП не выявлено. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.
Чтобы обезопасить свой дом от пожара, МЧС России рекомендует: проверять электропроводку и не использовать неисправные электроприборы, иметь дома огнетушитель и знать правила его применения.