Пожар в Волгоградской области уничтожил два мотоцикла

По сообщению Главного управления МЧС России по Волгоградской области, 5 декабря в 13.49 поступило сообщение о пожаре в гараже в городе Петровом Вале. Огнеборцы 27-й пожарно-спасательной части прибыли на место и ликвидировали возгорание в 14.03.