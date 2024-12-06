WSJ раскрыла значение слов на гильзах на месте убийства главы UnitedHealthcare

Генерального директора одной из крупнейших медицинских страховых компаний UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в среду недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Сообщается, что убийца в маске ждал его у отеля, а когда гендиректор приблизился к входу, достал пистолет с глушителем и выстрелил несколько раз, после чего скрылся.
Как пишет WSJ, слова на гильзах являются вариацией на тему лозунга «отрицай, откладывай, защищайся» («deny, delay, defend»). Так многие пациенты, врачи и активисты критикуют политику страховых компаний, стремящихся, по их мнению, по максимуму экономить деньги и часто несправедливо отказывающихся оплачивать те или иные медицинские услуги, из-за чего пациентам приходится самостоятельно оплачивать счета на тысячи и десятки тысяч долларов.
После убийства Томпсона в соцсетях появились многочисленные посты с критикой американской страховой системы. Многие пишут, что совершенно не сочувствуют убитому, «делавшему деньги на людях, нуждавшихся в медицинской помощи» и являвшемуся причиной многочисленных смертей из-за ее отсутствия. Появилась даже мемная криптовалюта под названием DDD («Deny Defend Depose»).