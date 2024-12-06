WSJ раскрыла значение слов на гильзах на месте убийства главы UnitedHealthcare

Генерального директора одной из крупнейших медицинских страховых компаний UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили в среду недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Сообщается, что убийца в маске ждал его у отеля, а когда гендиректор приблизился к входу, достал пистолет с глушителем и выстрелил несколько раз, после чего скрылся.