Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия отопления у ростовчан

В текущем году у жильцов многоквартирного дома не было включено отопление несмотря на регулярную оплату счетов за данную услугу. Подчеркивается, что в течение трех лет ростовчане используют обогреватели, чтобы не замерзнуть в зимнее время.
На фасаде жилого дома имеются многочисленные трещины, которые представляют опасность. Следственными органами проводится процессуальная проверка.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о возбуждении уголовного дела по поручению Александра Бастрыкина в связи с видеообращением жильцов ЖК «Акварель» в Ростове. С февраля 2023 года из-за неисправности канализационной системы территория вокруг «Акварели» систематически затапливается нечистотами.