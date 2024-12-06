Новосибирцев призвали не верить в обновление медицинских полисов

— Потенциальный мошенник связывается с лицом, которое намерен ввести в заблуждение, посредством как телефонного звонка, так и мессенджера WhatsApp, — рассказал сотрудник прокуратуры. — Злоумышленник может представиться должностным лицом министерства здравоохранения, медицинского учреждения или фонда медицинского страхования, рассказывать о несуществующем в настоящее время обновленном виде полиса обязательного медицинского страхования. Если гражданин дает согласие на получение нового полиса ОМС, мошенник направляет ему СМС-сообщение с инструкцией, состоящей из двух этапов, один из которых направлен на вход по ссылке, зайдя на которую, гражданин предоставит доступ мошенникам к своим персональным данным и банковским счетам. В прокуратуре призвали не вступать в телефонный разговор с незнакомцами, не проходить по ссылкам, полученным от неизвестных абонентских номеров, и не вводить свои персональные данные.