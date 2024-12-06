В 2025 году в Башкирии вырастут тарифы на электроэнергию

Озвучены цены на электроэнергию в Башкирии на 2025 год. Согласно постановлению республиканского Госкомитета по тарифам, стоимость услуг вырастет во втором полугодии, с 1 июля.
В документе уточняется, что для городских жителей многоквартирных домов, оборудованных газовыми плитами, тарифы вырастут на 12,6% с 4,36 до 4,91 рубля за кВт/ч.
Тарифы для горожан и сельчан, у которых дома стоит электрическая плита, не различаются. Если до 1 июля одноставочный тариф был 3,05 рубля, то во втором он вырастет до 3,44 рублей.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток в первом полугодии составит 3,3 рубля днем и 2,44 рубля ночью, во втором — 3,72 и 2,75 рубля соответственно.
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