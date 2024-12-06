Последователя запрещенной в РФ секты «Фалуньгун» отправили под арест

«Буслов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации). Постановлением Тушинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Буслова Геннадия Павловича до 3 февраля 2025 года», — сказали в суде.
Ранее была арестована лидер запрещенной в России секты «Фалуньгун» Наталья Миненкова. Ее действия были направлены на продолжение деятельности признанных нежелательными организаций на территории РФ, она выступала в качестве организатора, разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных организаций, применяла различные меры конспирации для общения с членами Центра.