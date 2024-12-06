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Последователя запрещенной в РФ секты «Фалуньгун» отправили под арест

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы арестовал последователя китайской тоталитарной секты «Фалуньгун» (признана нежелательной в России) Геннадия Буслова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: РИА "Новости"

«Буслов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации). Постановлением Тушинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Буслова Геннадия Павловича до 3 февраля 2025 года», — сказали в суде.

Ранее была арестована лидер запрещенной в России секты «Фалуньгун» Наталья Миненкова. Ее действия были направлены на продолжение деятельности признанных нежелательными организаций на территории РФ, она выступала в качестве организатора, разрабатывала и выполняла ряд мероприятий, направленных на продолжение и популяризацию деятельности запрещенных организаций, применяла различные меры конспирации для общения с членами Центра.