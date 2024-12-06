В 2024 году глава СКР Бастрыкин взял на контроль 21 новосибирское дело

В 2024 году Новосибирская область оказалась под пристальным вниманием главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина из-за ряда заметных происшествий. Сиб.фм составил список самых обсуждаемых дел региона, которые были взяты на контроль председателем СК РФ.
3 января было начато расследование нападения таксиста на 23-летнего мужчину. После возвращения с корпоратива, молодой человек сел в такси, где его ограбили мигранты. Похитив у него телефон и деньги, они скрылись, однако были вскоре задержаны.
22 января Александр Бастрыкин заинтересовался делом о смерти годовалой девочки от избиений со стороны ее матери-мигрантки в 2021 году. Женщина была арестована за убийство ребенка.
31 января глава СК РФ взял на контроль дело о нападении на завуча школы в Чулымском районе, что привело к возбуждению уголовного дела.
15 мая 2022 года хирурга Романа Бондарчука убили в ЖК «Марсель». В результате этого инцидента глава Следственного комитета потребовал информацию о расследовании.
24 февраля учительницу Марину Львову обвинили в публикации «интимных» фотографий на ее странице в соцсетях, что вызвало общественное возмущение.
В марте 2024 года жительница Новосибирска с редким генетическим заболеванием не смогла получить лекарство на сумму 50 миллионов рублей, несмотря на судебное решение. Следователи начали проверку по этому случаю по поручению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
Также в марте провели проверку по факту смерти новорожденного в Новосибирской области. Мать не обратилась за медицинской помощью, похоронила ребенка в ведре и вынесла его на веранду. Следственный комитет начал расследование под контролем Бастрыкина.
5 апреля Бастрыкин начал расследование избиения участника СВО под Новосибирском, который защищал сотрудницу кафе от агрессивных посетителей.
9 апреля глава СК РФ поручил провести проверку по факту ампутации ноги мужчине после неверных диагнозов.
3 сентября Бастрыкин заинтересовался нападением мигрантов на женщину из-за замечания.
17 ноября внимание Бастрыкина привлекла гибель пяти человек при пожаре в Купинском районе, и он поручил предоставить отчет о расследовании.