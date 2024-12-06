Под Новосибирском осудили водителя, сбившего дорожных рабочих на трассе

В Доволенском районном суде Новосибирской области состоялось первое заседание по делу водителя, сбившего двоих дорожных рабочих на дороге в селе Здвинск. Один из работников умер на месте, ему было 30 лет, второго, 35-летнего мужчину, доставили в больницу с тяжёлыми травмами.