Под Новосибирском осудили водителя, сбившего дорожных рабочих на трассе

В Доволенском районном суде Новосибирской области состоялось первое заседание по делу водителя, сбившего двоих дорожных рабочих на дороге в селе Здвинск. Один из работников умер на месте, ему было 30 лет, второго, 35-летнего мужчину, доставили в больницу с тяжёлыми травмами.
— Водитель автомобиля «ВАЗ 2144 ЛАДА САМАРА» передвигался с преступной небрежностью. В дождь и тёмное время суток он ехал на высокой скорости. Свою вину мужчина признал полностью, — информируют в пресс-службе Управления судебного департамента в Новосибирской области.
Мать погибшего заявила гражданский иск 1 миллион рублей. Вторая потерпевшая просит возместить 500 тысяч рублей в счёт морального вреда. На нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение водителем ПДД, повлекшее смерть и тяжкий вред здоровью человека). Максимальное наказание по статье — лишение свободы до 5 лет. 11 декабря водитель выскажет в суде последнее слово.