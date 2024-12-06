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Очередное заседание по «делу аниматоров» пройдет 16 декабря без присяжных

Следующее открытое судебное заседание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко пройдет в краевом суде 16 декабря в 12:00, сообщил Ъ-Кубань юрист Дарьи Чубко Александр Звездин. Он добавил, что сейчас проходят открытые заседания, но пока без присяжных в связи с повесткой, не относящейся непосредственно к судебному следствию и рассмотрением присяжными. Обвиняемые перешли в статус подсудимых.

На заседании 16 декабря, по словам Александра Звездина, рассмотрят вопросы по заявленному суду отводу за отстранение представителя Дарьи Чубко от дела в июле, восстановлению его процессуальных полномочий и о разрешении фото- и видеосъемок в зале суда с участием присяжных заседателей.

Юрист Дарьи Чубко пояснил, что ему был заявлен отвод по формальному противоречию интересов потерпевших, заявленному Надеждой Плешковой — матерью Татьяны Мостыко, которая длительное время уклоняется от контактов с Дарьей Чубко. Сейчас супруга погибшего ходатайствует о возвращении Александра Звездина в дело как представителя ее и несовершеннолетнего Платона Чубко — сына Кирилла, заявляя вскрывшиеся дополнительные обоснования незаконности удовлетворенного судом отвода.

По его словам, материалы предварительного слушания стороне супруги погибшего были предоставлены только 2 декабря — впервые за пять месяцев предварительного слушания. Александр Звездин пояснил, что сейчас работает с этими материалами и находит обоснования для восстановления нарушенного равенства сторон, прав потерпевших на независимую квалифицированную помощь и обеспечения гласности судебного разбирательства.