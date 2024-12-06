Очередное заседание по «делу аниматоров» пройдет 16 декабря без присяжных

На заседании 16 декабря, по словам Александра Звездина, рассмотрят вопросы по заявленному суду отводу за отстранение представителя Дарьи Чубко от дела в июле, восстановлению его процессуальных полномочий и о разрешении фото- и видеосъемок в зале суда с участием присяжных заседателей.
Юрист Дарьи Чубко пояснил, что ему был заявлен отвод по формальному противоречию интересов потерпевших, заявленному Надеждой Плешковой — матерью Татьяны Мостыко, которая длительное время уклоняется от контактов с Дарьей Чубко. Сейчас супруга погибшего ходатайствует о возвращении Александра Звездина в дело как представителя ее и несовершеннолетнего Платона Чубко — сына Кирилла, заявляя вскрывшиеся дополнительные обоснования незаконности удовлетворенного судом отвода.
По его словам, материалы предварительного слушания стороне супруги погибшего были предоставлены только 2 декабря — впервые за пять месяцев предварительного слушания. Александр Звездин пояснил, что сейчас работает с этими материалами и находит обоснования для восстановления нарушенного равенства сторон, прав потерпевших на независимую квалифицированную помощь и обеспечения гласности судебного разбирательства.