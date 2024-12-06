Очередное заседание по «делу аниматоров» пройдет 16 декабря без присяжных

Следующее открытое судебное заседание по делу об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко пройдет в краевом суде 16 декабря в 12:00, сообщил Ъ-Кубань юрист Дарьи Чубко Александр Звездин. Он добавил, что сейчас проходят открытые заседания, но пока без присяжных в связи с повесткой, не относящейся непосредственно к судебному следствию и рассмотрением присяжными. Обвиняемые перешли в статус подсудимых.