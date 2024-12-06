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На Северном обходе Ростова столкнулись Foton и «КамАЗ», стали известны детали

В Госавтоинспекции рассказали о деталях аварии на Северном обходе Ростова-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

Детали аварии, из-за которой на Северном обходе Ростова-на-Дону собралась пробка, раскрыли в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, на проезжей части столкнулись автомобиль Foton и «КамАЗ». Предварительно, около 8:50 утра 28-летний водитель первой машины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

Известно, что водитель Foton с травмами попал в больницу. Сейчас причины и обстоятельства выясняют сотрудники полиции.

Напомним, ранее очевидцы сообщали о внушительной пробке из-за ДТП на Северном обходе. Машины стояли в обе стороны. Во второй половине дня сложности с проездом сохраняются.