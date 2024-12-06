В Москве проверят более 150 мигрантов в рамках дела об оправдании терроризма

«Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета), ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Следователями столичного СК вместе с оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведен обыск в хостеле. На объекте установлено более 150 иностранных граждан. Они доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — говорится в сообщении.