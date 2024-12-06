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В Москве проверят более 150 мигрантов в рамках дела об оправдании терроризма

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Московские следователи СК провели обыск в хостеле на северо-востоке Москвы, обнаружены более 150 мигрантов, которых проверят в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«Останкинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием интернета), ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). Следователями столичного СК вместе с оперативными сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии проведен обыск в хостеле. На объекте установлено более 150 иностранных граждан. Они доставлены в правоохранительные органы для проверки миграционного законодательства, а также на предмет возможного совершения иных правонарушений на территории столичного региона», — говорится в сообщении.

Обыск проводился в хостеле в Северянинском проезде. В настоящее время руководство учреждения доставлено в следственный отдел для проведения необходимых следственных и процессуальных действий.