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В Волгограде четверо жителей осуждены за сбыт сильнодействующих веществ

Суд назначил им различные наказания в виде лишения свободы и обязательных работ.

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, приговором Тракторозаводского районного суда Волгограда четверо местных жителей 36, 22, 21 и 17 лет были признаны виновными по ч. 2 и 3 ст. 234 Уголовного кодекса РФ (незаконный сбыт сильнодействующих веществ в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере), а также по ч. 3 ст. 30 и 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконное приобретение, хранение, пересылку в целях сбыта, незаконный сбыт сильнодействующих веществ в составе группы лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Судом было установлено, что в период с 6 июля по 14 сентября 2023 года обвиняемые без рецепта врача приобрели у сообщника три партии препарата с сильнодействующим веществом массой более 364 г. Позже они предприняли попытку реализовать психотропные средства, организовав тайники-закладки. Однако их действия были остановлены сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области, и запрещенные препараты были изъяты из незаконного оборота.

Учитывая обстоятельства преступлений, личные данные виновных и мнение государственного обвинения, суд приговорил мужчин к лишению свободы на срок от 3 до 4 лет в исправительной колонии общего режима. 17-летнему подсудимому назначено наказание в виде 120 часов обязательных работ.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

Уголовное дело в отношении сообщника осужденных выделено в отдельное производство и продолжает находиться на стадии расследования.