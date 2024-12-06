В Волгограде четверо жителей осуждены за сбыт сильнодействующих веществ

Судом было установлено, что в период с 6 июля по 14 сентября 2023 года обвиняемые без рецепта врача приобрели у сообщника три партии препарата с сильнодействующим веществом массой более 364 г. Позже они предприняли попытку реализовать психотропные средства, организовав тайники-закладки. Однако их действия были остановлены сотрудниками УНК ГУ МВД России по Волгоградской области, и запрещенные препараты были изъяты из незаконного оборота.