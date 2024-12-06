СК возбудил дело в отношении министра транспорта Ростовской области

Кушнарев был задержан в конце ноября текущего года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его заключили под стражу.