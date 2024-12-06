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СК возбудил дело в отношении министра транспорта Ростовской области

СК возбудил дело о взятке в отношении министра транспорта Кушнарева.

Источник: © РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в отношении замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

«В отношении Кушнарева возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (“Получение взятки”)», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что чиновника задерживали сотрудники УФСБ России по Ростовской области при получении 27 миллионов рублей.

Кушнарев был задержан в конце ноября текущего года. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Его заключили под стражу.

СК