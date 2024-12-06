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Вооружённого наркомана-водителя задержали в Астане

В отношении него завели уголовное дело.

Источник: Reuters

Полицейские в Астане остановили автомобиль Mercedes. Это произошло в ходе ОПМ «Правопорядок».

«После проведения медицинского освидетельствования было установлено, что он управлял транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, во время проверки машины в салоне обнаружен травматический пистолет марки “ОСА” с патроном», — рассказали в полиции.

Автомобиль был водворён на коммунальную стоянку. Возбуждено уголовное дело, мужчину водворили в изолятор временного содержания. Проводится следствие.