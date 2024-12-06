Села нетрезвой за руль — погибли трое. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Могилевском районе

Трагедия произошла вечером 13 июля. Обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения двигалась по аварийно опасному участку дороги вблизи д. Фойно. В машине находились пассажиры — ее супруг и двое малолетних детей 2019 и 2020 годов рождения.
Женщина проигнорировала установленные вне населенных пунктов скоростные ограничения и, совершая обгон движущейся впереди фуры, ускорилась до 131 км/ч. При выполнении маневра она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с другим автомобилем. В результате ДТП супруг и малолетний сын обвиняемой скончались на месте, дочь получила менее тяжкие телесные повреждения.
Водителю второго автомобиля причинены тяжкие телесные повреждения, а его пассажир от полученных травм скончался в больнице. Обвиняемая на судебном заседании виновной себя не признала и утверждала, что не употребляла спиртные напитки перед ДТП.
Женщина признана виновной в нарушении ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение менее тяжкого телесного повреждения, тяжкого телесного повреждения, смерть трех лиц.
На основании ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса ей назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 8 лет. С владельца транспортного средства в пользу потерпевших (возмещение морального вреда) будет взыскано Br50 тыс. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.