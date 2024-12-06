Села нетрезвой за руль — погибли трое. Суд вынес приговор по резонансному ДТП в Могилевском районе

На основании ч.5 ст. 317 Уголовного кодекса ей назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 8 лет. С владельца транспортного средства в пользу потерпевших (возмещение морального вреда) будет взыскано Br50 тыс. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.