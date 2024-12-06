Подозреваемого в убийстве двух пенсионеров в Сарове арестовали на 2 месяца

По данным Telegram-канала «112», молодой человек зашёл за женщиной в подъезд, затащил её в квартиру и там расправился с ней и её подопечным-инвалидом. 6 декабря в ходе заседания суда было удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела города Сарова об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого — с учётом позиции прокуратуры, на срок на 1 месяц 30 дней.