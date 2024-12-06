Из Севастополя выдворили мигрантов

Накануне сотрудники ФСБ и правоохранители вскрыли факт незаконного пребывания иностранных граждан на территории Крыма. Отмечается, что двое россиян подыскивали иностранцев, желающих трудоустроиться на территории республики, и организовывали их незаконное проживание без фактической регистрации по месту пребывания. Они предоставляли иностранцам оплачиваемую работу на производственном объекте.